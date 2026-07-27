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Поліція: в Києві чоловік підпалив авто психолога, бо "був невдоволений його роботою"

Внаслідок пожежі автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень. .

Поліція: в Києві чоловік підпалив авто психолога, бо "був невдоволений його роботою"
Підпал
Фото: Нацполіція

У Подільському районі Києва поліцейські затримали чоловіка за підозрою в підпалі автомобіля психолога однієї із громадських організацій.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зловмисник розбив скло позашляховика BMW X5 і кинув до салону пляшку із легкозаймистою сумішшю. Внаслідок пожежі автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень. 

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На місце події прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції, криміналісти та кінологи. Правоохоронці встановили, що автомобілем користується 46-річний киянин, який працює психологом. 

Під час проведення розшукових заходів оперативники менше ніж за півгодини встановили особу палія. Ним виявився 34-річний киянин, який є колишнім пацієнтом потерпілого та "був невдоволений його роботою".

Фото: Нацполіція

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років. 

Фото: Нацполіція

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