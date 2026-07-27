Генконсульство України у Вроцлаві вже направило запит до Національної поліції Польщі та очікує на офіційну інформацію.

У польському Вроцлаві невідомі особи побили українських громадян – чоловіка та жінку.

Про це повідомили у Генеральному консульстві України у Вроцлаві.

За словами мати жінки, людей побили поляки через український акцент, який вони почули у магазині.

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“Сьогодні мою доньку Настю та її хлопця Максима жорстоко побили в одному з магазинів у Польщі. Моя донька зазнала тяжких травм. Зараз лікарі накладають їй шви на шию. У неї та в її хлопця є підозра на струс мозку”, – написала мати у соціальній мережі Threads.

Фото: Скріншот

Генконсульство закликало до оперативної реакції польських правоохоронців на цей інцидент.

“Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки”, – зазначили дипломати.

Українців, які могли постраждати від цього інциденту або володіють інформацією про нього, закликали звернутися до дипломатичної установи.

Очільник МЗС Андрій Сибіга вже доручив Генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування. Генконсульство вже направило офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Республіки Польща та очікує на офіційну інформацію.

“У разі підтвердження викладених обставин розраховуємо на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування, встановлення мотивів скоєного та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща. Будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними та не повинні мати місця в демократичному суспільстві”, – йдеться у дописі.

Агресія поляків проти українців

Минулого тижня поліція Польщі затримала двох підозрюваних у жорстокому побитті жителя Познані, який заступився за українського хлопчика.