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У польському Вроцлаві жорстоко побили українську молоду пару

Генконсульство України у Вроцлаві вже направило запит до Національної поліції Польщі та очікує на офіційну інформацію.

У польському Вроцлаві жорстоко побили українську молоду пару
Фото: Укрінформ

У польському Вроцлаві невідомі особи побили українських громадян – чоловіка та жінку.

Про це повідомили у Генеральному консульстві України у Вроцлаві.

За словами мати жінки, людей побили поляки через український акцент, який вони почули у магазині.

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“Сьогодні мою доньку Настю та її хлопця Максима жорстоко побили в одному з магазинів у Польщі. Моя донька зазнала тяжких травм. Зараз лікарі накладають їй шви на шию. У неї та в її хлопця є підозра на струс мозку”, – написала мати у соціальній мережі Threads.

Фото: Скріншот

Генконсульство закликало до оперативної реакції польських правоохоронців на цей інцидент.

“Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки”, – зазначили дипломати.

Українців, які могли постраждати від цього інциденту або володіють інформацією про нього, закликали звернутися до дипломатичної установи. 

Очільник МЗС Андрій Сибіга вже доручив Генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування. Генконсульство вже направило офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Республіки Польща та очікує на офіційну інформацію.

“У разі підтвердження викладених обставин розраховуємо на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування, встановлення мотивів скоєного та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща. Будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними та не повинні мати місця в демократичному суспільстві”, – йдеться у дописі.

Агресія поляків проти українців

  • Крім того, у Польщі розслідують напад на двох українських дітей. Інцидент стався у місті Легниця ввечері 18 липня. До двох 13-річних громадянок України біля басейну підійшла жінка і вдарила їх.
  • Також раніше на двох українських дівчат напав чоловік в автобусі. Поляк кричав дітям, щоб вони повертались в Україну. Як виявилось, це був місцевий водій, який перебував на лікарняному. За інцидент його звільнили з роботи.
  • Кілька днів тому Рада міста Сопот ухвалила резолюцію, в якій закликала президента, уряд і парламент Польщі протидіяти зростанню антиукраїнських настроїв. Автори документа заявляють про радикалізацію суспільних настроїв, поширення дезінформації та мови ненависті щодо українців і наголошують, що це загрожує польсько-українським відносинам. 
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