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​У польській партії «Право і справедливість» стався розкол

Понад 30 депутатів на чолі з віцпрезидентом партії Матеушом Моравецьким залишають лави політсили.

​У польській партії «Право і справедливість» стався розкол
експрем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Понад 30 депутатів польської партії «Право і справедливість» (PiS) залишають лави організації. 

Про це на конференції повідомив голова політсили Ярослав Качинський, передає Polsat News

Наразі йдеться про 36 осіб, які відмовилися підписати декларацію про відсутність членства в інших громадських об'єднаннях, що ведуть політичну діяльність.

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Підписувати документ відмовився і колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Очолювана ним асоціація «Розвиток плюс» керівництво PiS розцінило як частину плану з розколу партії. Качинський зазначив, що політики знали про наслідки відмови підписати декларацію, термін подачі якої сплив у ніч на п'ятницю.

Сам Моравецький раніше заявляв, що не планує підписувати документ, оскільки люди, які вступали до PiS, не мають підписувати додаткових декларацій. У якості компромісу він пропонував перевести його на посаду звичайного члена партії. Від підписання відмовилася низка пов'язаних із ним нардепів, серед яких Пйотр Мюллер, Шимон Шинковський вель Сенк, Лукаш Шрайбер і Сильвестр Тулаєв.

Конфлікт швидко вийшов у публічну площину. Депутат Шрайбер у соцмережах заявив про компромісну позицію своєї групи і звинуватив опонентів у спробах дискредитувати Моравецького закидами про зв'язки з нинішньою коаліцією.

У свою чергу речник PiS Рафал Бохенек зазначив, що відмова від підписання є особистою відповідальністю цих членів, а не наслідком їхнього виключення з партії. 

Наразі керівництво PiS має завершити лише необхідні за статутом формальності щодо припинення їхнього членства.

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