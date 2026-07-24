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Білорусь попередила Польщу про можливу підготовку теракту

У Варшаві наголошують, що всі повідомлення про загрози перевіряють.

Білорусь попередила Польщу про можливу підготовку теракту
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Польська влада перевіряє інформацію, отриману від білоруської сторони, про можливу підготовку теракту на території країни. Про це повідомив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише RMF24.

У Варшаві запевнили, що всі повідомлення про потенційні терористичні загрози ретельно перевіряють.

 «Це інформація, отримана лише кілька годин тому, яку ми ще перевіряємо. Але, звичайно, кожне попередження про тероризм ми сприймаємо серйозно і ретельно верифікуємо», – наголосив Сікорський.

Ще напередодні МЗС Білорусі повідомило, що під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Польщі в Мінську Кшиштофом Ожанною передало важливу інформацію. Вона стосувалась можливої підготовки теракту на території Польщі.

За твердженням білоруської сторони, під підозрою є особа, засуджена в Білорусі, яка зараз перебуває в Польщі. Напад начебто готують на дітей білоруської опозиційної активістки. Мінськ також заявив про готовність надати польським правоохоронним органам додаткові дані.

  • Раніше у Польщі говорили про можливі російські провокації, зокрема із застосуванням перехоплених українських дронів. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що про таку загрозу попереджають також країни Балтії, Фінляндія та Румунія.
  • У Варшаві зазначають, що Росія продовжує нарощувати ескалацію не лише у військовій, а й в інформаційній сфері. Польща також регулярно фіксує кібератаки та втручання в роботу систем GPS.
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