​За 18 місяців із адміністрації Трампа пішла рекордна кількість високопосадовців

За перші 18 місяців другої каденції президента США Дональда Трампа його адміністрацію залишила рекордна кількість високопосадовців, затверджених Сенатом.

Як пише CNN, про це свідчить аналіз непартійної організації Partnership for Public Service.

Наразі відомо, що адміністрацію залишили 27 посадовців, затверджених Сенатом, у складі міністерств. Це значно перевищує показник першої каденції Трампа, коли за аналогічний період свої посади залишили 11 таких чиновників, хоча саме перша адміністрація була відома високою плинністю кадрів.

Реклама

Зміни торкнулися 13 федеральних відомств, зокрема свої посади залишили троє членів Кабінету міністрів: міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, генеральна прокурорка Пем Бонді та міністерка праці Лорі Чавес-ДеРемер.

Серед інших відомих посадовців, які залишили адміністрацію, міністр ВМС Джон Фелан та директорка Центрів з контролю і профілактики захворювань Сьюзен Монарез.

Дослідження також показало, що адміністрація повільно заповнює вакантні посади: Трамп подав до Сенату менше кандидатур на затвердження, ніж за аналогічний період своєї першої каденції. Водночас аналіз не охоплює прокурорів США, федеральних маршалів та послів.

За словами представника Partnership for Public Service Кріса Пайпера, така масштабна плинність кадрів не лише послаблює керівний склад федерального уряду, а й концентрує більше влади в руках президента. Якщо ситуацію не змінити, дедалі більше державних установ очолюватимуть тимчасово призначені чиновники без конституційно передбаченого затвердження Сенатом, що може негативно позначитися на роботі уряду.

Речниця Білого дому Олівія Вейлз заявила, що президент Трамп сформував «найталановитіший кабінет в американській історії», який щодня реалізує програму America First. За її словами, за трохи більше ніж рік адміністрація забезпечила найнадійніший контроль кордону в історії США, найбільше зниження податків для середнього класу та найнижчий рівень убивств із 1900 року. Вона наголосила, що президент і надалі реалізовуватиме свою політику.

Як і попередні президенти, Трамп активно призначає чиновників виконувачами обов'язків, що дозволяє тимчасово обходити процедуру затвердження Сенатом. Проте він використовує цей механізм значно частіше й відкритіше.