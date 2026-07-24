Ціна на нафту перевищила $100 за барель

На думку експертів, якщо нинішня ескалація триватиме, ціни на нафту можуть перевищити 139 доларів за барель.

Ціни на нафту вперше з травня перевищили позначку у 100 доларів за барель. Американські фондові ринки та ринок державних облігацій зазнали падіння після того, як Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість масованої атаки на Іран.

Про це пише Financial Times.

Нафта марки Brent, світовий еталон, у четвер подорожчала на 7% і завершила торги на рівні 100,69 долара за барель. Зростання було зумовлене атаками підтримуваних Іраном єменських хуситів на судна в Червоному морі, що посилило побоювання щодо нових перебоїв зі світовими поставками енергоносіїв та ризику нового інфляційного шоку. Під час азійських торгів у п'ятницю Brent утримувалася на рівні 100,50 долара за барель.

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Стрімке подорожчання нафти продовжилося після того, як хусити заявили про атаку на два саудівські нафтові танкери після оголошення ними цього тижня морської блокади Саудівської Аравії. Це ще більше посилило побоювання, що США та Іран можуть знову перейти до повномасштабного конфлікту.

На думку експертів, якщо нинішня ескалація триватиме, ціни на нафту можуть перевищити 139 доларів за барель, зафіксовані після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, або навіть оновити історичний рекорд 2008 року – 147 доларів за барель.

На цьому тлі індекс Nasdaq Composite (фондовий індекс, що включає понад 3 000 американських та іноземних компаній, головним чином із технологічного сектору-ред.) у четвер впав на 2,2%. Окрім нафтового шоку, тиск на ринок посилили слабкі фінансові результати Alphabet і Tesla, що спровокувало масштабний розпродаж технологічних акцій.

Акції Tesla втратили 15%, тоді як папери Alphabet подешевшали на 7%.

Стрибок нафтових цін також негативно позначився на ринку облігацій. Інвестори дедалі більше очікують, що провідні центральні банки будуть змушені швидше підвищувати процентні ставки, щоб стримати новий виток інфляції.

Європейський центральний банк у четвер, залишивши ставки без змін, попередив, що «повний інфляційний ефект енергетичного шоку ще попереду».

Востаннє Brent торгувалася вище 100 доларів за барель 26 травня, однак уже в червні ціни різко впали після того, як домовленість між Вашингтоном і Тегераном про продовження перемир'я та відкриття Ормузької протоки породила сподівання на швидке відновлення поставок.

Зростання цін на пальне у США, де цього тижня середня ціна бензину перевищила 4 долари за галон, може посилити невдоволення виборців напередодні проміжних виборів у листопаді.