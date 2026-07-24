ЗМІ: в Грузії стався масштабний блекаут

Причини поки не відомі.

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В ніч на 24 липня, по всій Грузії – у столиці та інших містах – раптово зникло електропостачання.

Про це повідомляє грузинське "Радіо Свобода".

Електропостачання було відключено близько опівночі, одночасно по всіх регіонах країни.

За даними видання, роботу насосних станцій компанії Georgian Water and Power також було автоматично призупинено.

Поки офіційних коментарів з цього приводу немає.

Згідно з веб-сайтом Державної електричної системи Грузії, станом на 00:18 споживання електроенергії зменшилося з 1860 МВт до 564 МВт.