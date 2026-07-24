ЗМІ: в Грузії стався масштабний блекаут

В ніч на 24 липня, по всій Грузії – у столиці та інших містах – раптово зникло електропостачання.
Про це повідомляє грузинське "Радіо Свобода".
Електропостачання було відключено близько опівночі, одночасно по всіх регіонах країни.
За даними видання, роботу насосних станцій компанії Georgian Water and Power також було автоматично призупинено.
Поки офіційних коментарів з цього приводу немає.
Згідно з веб-сайтом Державної електричної системи Грузії, станом на 00:18 споживання електроенергії зменшилося з 1860 МВт до 564 МВт.
- Як повідомляє Радіо Свобода, подібне вже траплялось у квітні 2025 року, коли майже по всій країні зникла електроенергія, причиною стало аварійне відключення лінії електропередачі 500 кВ «Кавказіоніс». На той час, внаслідок зупинки генеруючих потужностей, приблизно 90% споживачів майже у всіх регіонах Грузії втратили електропостачання.