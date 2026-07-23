У Великих Копанях окупанти змушують людей платити за світло, якого немає

Мешканці самостійно розпочали відновлювати світло, але завершити їм не вдалося і влада не довела робіт до кінця.

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В окупованих Великих Копанях Херсонської області люди власним коштом зібрали понад пів мільйона рублів на захист електропідстанції, сподіваючись відновити стабільне електропостачання.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Однак попри витрачені кошти село й досі залишається без електроенергії.

Мешканці самостійно організували збір коштів, закупили необхідні матеріали та розпочали роботи. Проте через безпекову ситуацію завершити їх не вдалося.

Водночас окупаційні комунальні служби не забезпечили відновлення електропостачання, але продовжили надсилати людям рахунки за електроенергію, розраховані за середнім споживанням.

“Таким чином окупаційна адміністрація фактично змушує людей оплачувати послугу, якої вони не отримують. Поки мешканці власними силами намагаються вирішити проблему, чиновники обмежуються нарахуванням нових платежів та вимогою їх сплатити”, – зазначили у Центрі.