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Російська армія поранила на Донеччині 5 мешканців (оновлено)

Окупанти пошкодили у регіоні 15 житлових будинків.

Російська армія поранила на Донеччині 5 мешканців (оновлено)
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

За минулу добу поліція зафіксувала 1 129 ворожих атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.

Про це повідомили у Національній поліції.

Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка, Райгородок, села Майдан, Очеретине, Староварварівка.

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Руйнувань зазнав 21 цивільний об’єкт, з них 15 житлових будинків.

По Дружківці росіяни вдарили трьома бомбами “КАБ-250” і дронами – поранили двох людей, зруйнували дев’ятиповерховий будинок.

На Слов’янськ ворог скинув чотири КАБитравмовано двох цивільних осіб, пошкоджено 6 приватних будинків і заклад освіти.

Одна людина постраждала в Райгородку, пошкоджено 2 приватних будинки.

У Краматорську та Староварварівці пошкоджено по одному цивільному авто, у Біленькому – 5 приватних будинків, у Малотаранівці – приватну оселю, в Очеретиному – приватне підприємство.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

  • В ОВА повідомили, що з початку вторгнення росіяни вбили у регіоні вбили 4186 людей і поранили 9958. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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