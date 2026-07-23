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На Сумщині Росія вчора вбила чоловіка

Постраждали семеро мешканців.

На Сумщині Росія вчора вбила чоловіка
Наслідки російського обстрілу Сумщини
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російська армія вбила одного мешканця Сумщини, і сімох поранила. Ворог бив по області дронами та завдавав мінометних обстрілів. 

Про це пише поліція області та начальник ОВА Олег Григоров. 

Із застосуванням ударних безпілотників ворожі війська атакували Суми. Протягом доби відбулося декілька влучань на території Зарічного та Ковпаківського районів. В результаті травмовано чоловіка, його вік уточнюють. Також постраждав 61-річний чоловік. Пошкоджено 3 АЗС, нежитлове приміщення, об’єкти критичної інфраструктури. 

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У Білопільській громаді унаслідок удару БпЛА поранення отримали 53-річний чоловік та 68-річна жінка. Пошкоджено 4 торгові кіоски, 4 приватні та багатоквартирний будики, ЛЕП.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу загинув 57-річний чоловік. У момент обстрілу він перебував на власному подвір’ї.

Наслідки обстрілів Сумщини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілів Сумщини

У Березівській громаді внаслідок влучання БпЛА в господарчу будівлю постраждала 62-річна жінка.

 У Великописарівській громаді російський дрон атакував цивільного чоловіка, який їхав велосипедом між населеними пунктами.  44-річного місцевого жителя з численними пораненнями евакуаційним транспортом доправили до лікарні. Наразі він перебуває у важкому стані. Медики роблять усе можливе, щоб урятувати його життя.

У Садівській громаді унаслідок удару ворожого БпЛА до медичного закладу звернувся 51-річний чоловік.

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