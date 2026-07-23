Росіяни майже всю ніч атакували Одесу

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Російська армія майже всю ніч атакувала Одесу. Є пошкодження інфраструктури, декількох авто, офісного приміщення та скління у приватних будинках.

За інформацією голови міської військової адміністрації Сергія Лисака, минулося без поранених. Він закликав містян реагувати на загрози.

«Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку», – йдеться у повідомленні.

Російські атаки на Одесу і область стали щоденними. Вчора ворог бив по Одесі двічі: вранці та вдень. Загинула людина, двоє дістали поранень.