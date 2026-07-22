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Окупанти атакували безпілотником підприємство в Запоріжжі

На місці влучання виникла пожежа.

Окупанти атакували безпілотником підприємство в Запоріжжі
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя 22 липня 2026
Фото: Іван Федоров в Telegram

Ввечері, 22 липня, російські війська атакували безпілотником одне з підприємств у Запоріжжі. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок влучання виникла пожежа.

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Наслідки атаки на Запоріжжя 22 липня
Наслідки атаки на Запоріжжя 22 липня

На місці працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих немає.

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