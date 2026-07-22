Ввечері, 22 липня, російські війська атакували безпілотником одне з підприємств у Запоріжжі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок влучання виникла пожежа.
На місці працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих немає.
- Російські війська завдали авіаудару по селу Лежине Запорізького району. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, під завалами можуть перебувати люди.
- Також росіяни атакували дроном підприємство харчової промисловості у Запоріжжі. Відомо про пораненого.