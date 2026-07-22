На місці працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Ввечері, 22 липня, російські війська атакували безпілотником одне з підприємств у Запоріжжі.

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