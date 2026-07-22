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Посли країн ЄС планують узгодити новий пакет санкцій проти Росії у четвер

Консультації все ще тривають.

Посли країн ЄС планують узгодити новий пакет санкцій проти Росії у четвер
санкції ЄС проти Росії
Фото: detector.media

Постійні представники країн-членів Євросоюзу продовжують активні консультації щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. 

Вони прагнуть досягти остаточної згоди вже у четвер, 23 липня, передає «Інтерфакс-Україна».

Європейський дипломат, який володіє інформацією про перебіг перемовин, зазначив, що Комітет постійних представників укотре обговорив нові обмеження, при цьому продовжуючи технічну роботу та консультації. 

Посли відновлять засідання Комітету у четвер, де й сподіваються ухвалити остаточне рішення щодо санкційного пакету.

  • ЄС не може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії через позицію декількох країн-членів, які виступають проти деяких запропонованих обмежень.
  • Низка країн, включно з Австрією, Грецією, Італією, Німеччиною, Португалією та Францією, вимагали винятків щодо останнього списку санкцій.
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