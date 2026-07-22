Посли країн ЄС планують узгодити новий пакет санкцій проти Росії у четвер

Консультації все ще тривають.

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Постійні представники країн-членів Євросоюзу продовжують активні консультації щодо 21-го пакета санкцій проти Росії.

Вони прагнуть досягти остаточної згоди вже у четвер, 23 липня, передає «Інтерфакс-Україна».

Європейський дипломат, який володіє інформацією про перебіг перемовин, зазначив, що Комітет постійних представників укотре обговорив нові обмеження, при цьому продовжуючи технічну роботу та консультації.

Посли відновлять засідання Комітету у четвер, де й сподіваються ухвалити остаточне рішення щодо санкційного пакету.