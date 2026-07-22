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Росія готує систему тотального контролю над громадянами, які виїхали за кордон, – СЗРУ

Метою цих дій є залякуванням російського суспільства та придушення будь-яких проявів незгоди

Росія готує систему тотального контролю над громадянами, які виїхали за кордон, – СЗРУ
Фото: СЗРУ

Державна дума РФ готується ухвалити пакет законопроєктів, який суттєво обмежить права росіян, які перебувають за кордоном і, за версією влади, ухиляються від покарання. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з документами, Міністерство юстиції РФ створить спеціальний реєстр таких громадян. Інформацію для внесення до нього зможуть подавати Генеральна прокуратура, ФСБ, МВС та Федеральна служба судових приставів. Після внесення до реєстру обмеження застосовуватимуться автоматично, без окремого рішення суду.

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За даними СЗР, під час підготовки до другого читання законопроєкти значно розширили. Зокрема, банкам планують заборонити надавати таким громадянам доступ до мобільних застосунків та інтернет-банкінгу, а їхні доходи й соціальні виплати зараховуватимуться лише на спеціальні рублеві рахунки з обмеженим доступом до коштів.

Крім того, "Росреєстр" не розглядатиме заяви щодо нерухомості осіб із реєстру, що фактично унеможливить продаж або переоформлення майна. Обмеження також стосуватимуться реєстрації транспортних засобів, отримання водійських посвідчень, кредитів і статусу підприємця.

Також передбачається можливість стягнення із заморожених коштів судових витрат і компенсацій, а спеціальна комісія при президентові РФ зможе спрямовувати частину цих активів родичам, які залишилися в країні без доходів. Окрім цього, громадянам із реєстру планують обмежити доступ до державних і консульських послуг, зокрема до заміни паспорта.

У розвідці зазначають, що метою цих змін є не лише покарання окремих осіб, а й залякування російського суспільства та придушення будь-яких проявів незгоди з політикою Кремля. За оцінкою відомства, новий механізм також має ускладнити еміграцію напередодні можливої нової хвилі мобілізації восени 2026 року.

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