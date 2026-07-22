Біля берегів Норвегії знайшли ймовірні уламки російської ракети

На півночі Норвегії, у Баренцевому морі виявили уламки ракети, яка, ймовірно, є російською. Про це пише NRK.

На небезпечний предмет біля міста Кіберг натрапив рибалка Кеннет Стенсен, а також фотограф дикої природи Мортен Госванд. Вони зазначили, що довжина невідомого об’єкта сягала майже півтора метра.

Чоловіки одразу зателефонували на гарячу лінію в армію Норвегії. Поки прибули представники берегової охорони, уламок знесло течією. Проте залишилась серія фото.

«Тепер його немає. Ймовірно, був східний шторм, і тоді хвилі швидко досягали 7-8 метрів заввишки»,– пояснив фотограф.

У Збройних силах Норвегії кажуть, що не дуже здивовані, адже Росія активно діє в регіоні Баренцевого моря. Речник оперативного штабу Бріньяр Стордал пояснив, що росіяни проводять активні морські стрільби і снаряди може заносити на норвезьку територію.

«Якщо це в океані, це саме по собі становить небезпеку. Ми не можемо гарантувати, що в таких об’єктах не може залишитися якесь паливо чи вибухівка», – пояснив Стордал.