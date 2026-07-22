Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

Біля берегів Норвегії знайшли ймовірні уламки російської ракети

На підозрілу знахідку натрапили місцеві рибалка та фотограф.

Біля берегів Норвегії знайшли ймовірні уламки російської ракети
Уламок ракети біля берегів Норвегії
Фото: Мортен Госванд

На півночі Норвегії, у Баренцевому морі виявили уламки ракети, яка, ймовірно, є російською. Про це пише NRK.

На небезпечний предмет біля міста Кіберг натрапив рибалка Кеннет Стенсен, а також фотограф дикої природи Мортен Госванд. Вони зазначили, що довжина невідомого об’єкта сягала майже півтора метра.

Чоловіки одразу зателефонували на гарячу лінію в армію Норвегії. Поки прибули представники берегової охорони, уламок знесло течією. Проте залишилась серія фото.

«Тепер його немає. Ймовірно, був східний шторм, і тоді хвилі швидко досягали 7-8 метрів заввишки»,– пояснив фотограф.

У Збройних силах Норвегії кажуть, що не дуже здивовані, адже Росія активно діє в регіоні Баренцевого моря. Речник оперативного штабу Бріньяр Стордал пояснив, що росіяни проводять активні морські стрільби і снаряди може заносити на норвезьку територію. 

«Якщо це в океані, це саме по собі становить небезпеку. Ми не можемо гарантувати, що в таких об’єктах не може залишитися якесь паливо чи вибухівка», – пояснив Стордал.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies