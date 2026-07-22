МЗС про таємну зустріч ексокопосадовців Німеччини і представників Росії: "Настільки ж таємна, наскільки неважлива"

Речник Георгій Тихий наголосив, що українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала.

У Міністерстві закордонних справ прокоментували нещодавню "таємну" зустріч колишніх високопосадовців Німеччини і представників Росії, на якій обговорювалася війна в Україні.

"Зустріч настільки ж таємна, наскільки неважлива. Якісь люди, чиї імена вже практично не гугуляться, зустрічаються і про щось говорять", - сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Він наголосив, що українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала.

"Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля", - додав Тихий.

Контекст

Видання The Times раніше повідомило, що з Німеччини на зустріч приїхали ексглава адміністрації колишнього канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла і колишній керівник землі Бранденбург Маттіас Платцек, а до складу російської делегації входили Валерій Фадєєв, який очолює Раду з прав людини при президенті РФ, і Віктор Зубков, колишній глава уряду, який обіймає посаду голови ради директорів "Газпрому".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що неформальна зустріч відбулася 12-14 липня. Він зазначив, що територія Азербайджану була використана для проведення зустрічі без відома влади. Водночас, він наголосив, що якщо ця зустріч була покликана сприяти припиненню війни між Росією та Україною, "ми можемо лише вітати це".