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Трамп анонсував запровадження 100% мита на медичні препарати-аналоги

Це є частиною плану президента спробувати повернути фармацевтичне виробництво до Сполучених Штатів.

Трамп анонсував запровадження 100% мита на медичні препарати-аналоги
Фото: tulane.edu

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 100-відсоткового мита на медичні препарати-аналоги, починаючи з серпня 2028 року.

Про це повідомляє Politico.

Це є частиною плану Трампа спробувати повернути фармацевтичне виробництво до Сполучених Штатів.

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Якщо мито запровадять, то тариф зросте до 200% у 2029 році.

У квітні адміністрація Трампа оголосила результати розслідування про вплив виробництва ліків за кордоном на національну безпеку. За результатами розслідування наприкінці місяця оригінальні ліки обкладуть митом до 100%, тоді як препарати-замінники наразі виключені з переліку серед низки інших винятків.

Окрім генеричних препаратів, адміністрація президента надала виняток компаніям, які планують будувати заводи в США, та встановила нижчу ставку для торгових партнерів, з якими вона уклала ширші угоди. Великі виробники ліків, як-от Pfizer, Merck, Bristol Myers Squibb та AstraZeneca, також уникли нових тарифів на імпорт після укладення власних угод з Білим домом щодо цін на ліки.

Президент зробив ціни на ліки ключовим пріоритетом у спробах розв'язати проблему високої вартості життя, на яку скаржаться американці.

Окрім просування тарифів на брендові фармацевтичні препарати, Офіс торгового представника США спонукає іноземні уряди витрачати більше коштів на ліки та збільшити фінансування інновацій у цій сфері.

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