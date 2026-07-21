В Росії зобов’яжуть мігрантів купувати мобільні телефони із електронним профілем.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України.

"Пряма та єдина мета цього нововведення – тотальний контроль і цілодобове відстеження геопозиції кожної особи, що в’їжджає до країни", - зазначили в розвідці.

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Це дозволить в реальному часі моніторити переміщення мільйонів приїжджих. Такі нововведення вже використовують у Москві та Підмосков'ї за допомогою мобільного додатка «амина».

Іноземці мають постійно тримати увімкненим відстеження геолокації. Якщо програма не передає координати бодай три дні, людину автоматично заносять до так званого реєстру контрольованих осіб.

"Наслідки миттєві та жорстокі: блокування банківських карт, заборона на будь-які фінансові операції та невідворотна депортація, - повідомили в СЗРУ.

Також росіяни внесли зміни в законодавство щодо мігрантів і тепер податкові органи кожні три місяці автоматично зливатимуть у МВС інформацію про заробітки мігрантів, а самі приїжджі зобов'язані щороку звітувати про доходи деклараціями. Будь-яке відхилення від критеріїв веде до негайного анулювання дозволу на проживання чи посвідки. На збори та виїзд із країни разом із родиною мігрантам дають усього 15 днів.

Неповнолітні діти іноземців можуть залишатися в Росії виключно на термін дії патенту батьків. Одразу після досягнення 18 років вони зобов'язані або негайно оформити власний трудовий патент, або залишити територію РФ упродовж місяця.