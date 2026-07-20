На території Росії посилюються протестні настрої, причиною яких стають затримки виплати заробітної плати, низький рівень оплати праці, надмірне навантаження та інші порушення трудових прав.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, Кремль намагається стримувати невдоволення адміністративними та репресивними методами, однак ситуація дедалі більше набуває системного характеру.

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У розвідці зазначають, що станом на початок літа прострочена заборгованість із заробітної плати в Росії сягнула 3 млрд рублів. Це майже на 1,3 млрд рублів, або 78,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За інформацією СЗРУ, проблема охоплює практично всі галузі російської економіки. Зокрема, цього року водії автоперевізника "Автоколона 17" у Республіці Тива страйкували через невиплату зарплати. Згодом із тих самих причин працівники компанії "Северпутьстрой", яка є підрядником "Воркутауголь", навіть зупинили рух потягів із готовою продукцією.

Також у другій декаді липня припинило роботу одне з найбільших російських м'ясопереробних підприємств "Владимирский стандарт". За даними української розвідки, протягом останнього місяця звідти звільнилися близько 200 працівників, а майже 4 тисячі співробітників залишилися без заробітної плати.

Окрему увагу у СЗРУ звернули на ситуацію у сфері охорони здоров'я. Попри офіційні заяви російської влади про нестачу 23 тисяч лікарів і 63 тисяч медичних працівників середньої ланки, реальний дефіцит кадрів, за оцінкою розвідки, є значно більшим.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, майже 40% робочого часу медики змушені працювати понаднормово, а 39% медсестер і 38% лікарів одночасно працюють у двох-трьох медичних закладах, щоб компенсувати кадровий дефіцит.