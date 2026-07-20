Росіяни вдарили по Запоріжжю, загинула людина (оновлено)

Окупанти застосували по місту керовані авіаційні бомби, зараз триває загроза ударних безпілотників.

Удари росіян зруйнували та пошкодили житлові і нежитлові будівлі.

Одна людина загинула, ще п'ять отримали поранення, зокрема 45-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російська армія сьогодні знову завдала удару по Запоріжжю.

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