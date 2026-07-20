Росіяни вдарили по Запоріжжю, загинула людина (оновлено)

Російська армія сьогодні знову завдала удару по Запоріжжю.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Одна людина загинула, ще п'ять отримали поранення, зокрема 45-річний чоловік.
Удари росіян зруйнували та пошкодили житлові і нежитлові будівлі.
Окупанти застосували по місту керовані авіаційні бомби, зараз триває загроза ударних безпілотників.
- Вчора російська армія вбила у Запорізькій області трьох людей і поранила 47. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1015 ударів по 53 населених пунктах регіону. У Запоріжжі внаслідок атаки пошкоджено 79 багатоквартирних будинків.