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Росіяни вдарили по Запоріжжю, загинула людина (оновлено)

Армія окупантів вдарила по обласному центру КАБами.

Росіяни вдарили по Запоріжжю, загинула людина (оновлено)
Фото: 24tv.ua

Російська армія сьогодні знову завдала удару по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Одна людина загинула, ще п'ять отримали поранення, зокрема 45-річний чоловік. 

Удари росіян зруйнували та пошкодили житлові і нежитлові будівлі.

Окупанти застосували по місту керовані авіаційні бомби, зараз триває загроза ударних безпілотників.

  • Вчора російська армія вбила у Запорізькій області трьох людей і поранила 47. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1015 ударів по 53 населених пунктах регіону. У Запоріжжі внаслідок атаки пошкоджено 79 багатоквартирних будинків.
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