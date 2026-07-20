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Окупанти вдарили безпілотником по підприємству харчової промисловості у Запоріжжі, є поранені

Четверо цивільних зазнали поранень через ворожий удар.

Окупанти вдарили безпілотником по підприємству харчової промисловості у Запоріжжі, є поранені
Наслідки атаки росіян
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти задали чергового удару по Запоріжжю. Через це четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Чотири людини поранені внаслідок атаки ворожого безпілотника на Запоріжжя", – ідеться у повідомленні.

Російський БпЛА атакував підприємство харчової промисловості. Внаслідок атаки зруйноване виробниче приміщення, пошкоджене устаткування.

Поранень дістали чотири людини. Їм надається уся необхідна медична допомога.

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