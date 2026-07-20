Окупанти вдарили безпілотником по підприємству харчової промисловості у Запоріжжі, є поранені

Четверо цивільних зазнали поранень через ворожий удар.

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Російські окупанти задали чергового удару по Запоріжжю. Через це четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Чотири людини поранені внаслідок атаки ворожого безпілотника на Запоріжжя", – ідеться у повідомленні.

Російський БпЛА атакував підприємство харчової промисловості. Внаслідок атаки зруйноване виробниче приміщення, пошкоджене устаткування.

Поранень дістали чотири людини. Їм надається уся необхідна медична допомога.