Окупанти вдарили безпілотником по підприємству харчової промисловості у Запоріжжі, є поранені

Російські окупанти задали чергового удару по Запоріжжю. Через це четверо людей зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Чотири людини поранені внаслідок атаки ворожого безпілотника на Запоріжжя", – ідеться у повідомленні.
Російський БпЛА атакував підприємство харчової промисловості. Внаслідок атаки зруйноване виробниче приміщення, пошкоджене устаткування.
Поранень дістали чотири людини. Їм надається уся необхідна медична допомога.
- Напередодні російські окупанти завдали авіаударів по Запоріжжю. Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Зруйновані та пошкоджені житлові будівлі.