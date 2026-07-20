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Дрони СБУ уразили координаційний центр ФСБ на ТОТ Херсонщини

Там могли перебувати близько 100 військовослужбовців РФ. 

Дрони СБУ уразили координаційний центр ФСБ на ТОТ Херсонщини
український безпілотник у небі, ілюстративне фото
Фото: скріншот

Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ РФ, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині. 

Про це йдеться у повідомленні СБУ. 

Попередньо, у цій локації могли перебувати близько 100 військовослужбовців. Розвідка СБУ підтвердила, що на території об'єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття.  

Під час спецоперації по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. 

«СБУ продовжує виконувати поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. Такі спецоперації завдають ворогу відчутних втрат на тимчасово окупованих територіях, порушують систему управління та координації, змушують росіян перекидати додаткові сили на охорону власних об’єктів і суттєво ускладнюють логістику та забезпечення підрозділів фсб», – зазначили у спецслужбі. 

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