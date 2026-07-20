СБУ викрила агента РФ, який встановлював “відеопастки” для коригування ударів по Харківщині

Серед основних “цілей” росіян були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню.

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СБУ затримала агента ФСБ, який встановлював “відеопастки” для коригування ударів по Харківщині.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

На замовлення росіян зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер.

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Як з’ясувало розслідування, серед основних “цілей” росіян були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню.

Щоб встановити “потрібні” геолокації і навести по них ракетно-бомбові та дронові атаки, російська спецслужба завербувала безробітного з Чугуївського району.

Для виконання агентурного завдання фігурант пішки обходив місцевість, щоб виявити підрозділи Сил оборони і “злити” їхні координати ворогу. Крім цього, у разі виявлення “потрібних” об’єктів він мав встановити поблизу них приховані відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

За допомогою замаскованих пристроїв окупанти сподівались у режимі реального часу відстежити розташування українських військ і скоригувати по них комбіновані удари.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і задокументували, як він встановив “відеопастки” на деревах поблизу об’єктів, які, на його думку, могли використовувати Сили оборони.

На фінальному етапі операції агента було затримано під час підготовки нової розвідвилазки.

Під час обшуків у затриманого виявлено чотири смартфони, які він постійно змінював для законспірованого зв’язку з ФСБ та збору розвідданих.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.