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СБУ викрила агента РФ, який встановлював “відеопастки” для коригування ударів по Харківщині

Серед основних “цілей” росіян були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню.

СБУ викрила агента РФ, який встановлював “відеопастки” для коригування ударів по Харківщині
Російська спецслужба завербувала безробітного з Чугуївського району.

СБУ затримала агента ФСБ, який встановлював “відеопастки” для коригування ударів по Харківщині.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

На замовлення росіян зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер.

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Як з’ясувало розслідування, серед основних “цілей” росіян були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню.

Щоб встановити “потрібні” геолокації і навести по них ракетно-бомбові та дронові атаки, російська спецслужба завербувала безробітного з Чугуївського району.

Для виконання агентурного завдання фігурант пішки обходив місцевість, щоб виявити підрозділи Сил оборони і “злити” їхні координати ворогу. Крім цього, у разі виявлення “потрібних” об’єктів він мав встановити поблизу них приховані відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

За допомогою замаскованих пристроїв окупанти сподівались у режимі реального часу відстежити розташування українських військ і скоригувати по них комбіновані удари.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і задокументували, як він встановив “відеопастки” на деревах поблизу об’єктів, які, на його думку, могли використовувати Сили оборони.

На фінальному етапі операції агента було затримано під час підготовки нової розвідвилазки.

Під час обшуків у затриманого виявлено чотири смартфони, які він постійно змінював для законспірованого зв’язку з ФСБ та збору розвідданих.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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