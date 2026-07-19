Росія атакувала передмістя Харкова. Є 3 загиблих і 20 поранених (оновлено)

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Російська армія знову атакувала передмістя Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олен Сигнєгубов.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожих прильотів три людини загинули, ще 13 осіб постраждали.

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Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Оновлено. Пізніше Синєгубов повідомив, що ворог завдав ракетного удару по поштовому терміналу.

Унаслідок атаки загинули 24-річний, 45-річний та 62-річний чоловіки.

Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Троє постраждалих – у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.