Ворог сьогодні тричі вдарив по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Харкові

Сьогодні ворог тричі влучив по території Харківського інноваційного сортувального терміналу "Нової пошти".
Про це повідомили у пресцентрі Нової пошти.
Унаслідок атаки загинули два працівники компанії та водій партнера-перевізника. Також є поранені.
Зараз триває ліквідація наслідків.
Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.
“Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці”, – додали у компанії.
- Російська армія знову атакувала сьогодні передмістя Харкова. Унаслідок атаки загинули 24-річний, 45-річний та 62-річний чоловіки. Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Троє постраждалих – у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.