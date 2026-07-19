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Ворог сьогодні тричі вдарив по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Харкові

Є загиблі та поранені, триває ліквідація наслідків.

Ворог сьогодні тричі вдарив по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Харкові
Наслідки удару росіян по "Новій пошті" у Харкові
Фото: Національна поліція

Сьогодні ворог тричі влучив по території Харківського інноваційного сортувального терміналу "Нової пошти".

Про це повідомили у пресцентрі Нової пошти.

Унаслідок атаки загинули два працівники компанії та водій партнера-перевізника. Також є поранені.

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Зараз триває ліквідація наслідків.

Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом. 

“Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці”, – додали у компанії.

Наслідки удару росіян по &quot;Новій пошті&quot; у Харкові
Наслідки удару росіян по "Новій пошті" у Харкові

  • Російська армія знову атакувала сьогодні передмістя Харкова. Унаслідок атаки загинули 24-річний, 45-річний та 62-річний чоловіки. Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Троє постраждалих – у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.
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