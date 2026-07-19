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Під час російського обстрілу у Києві пошкоджено будівлю посольства Азербайджану

Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила стелю диппредставництва.

Під час російського обстрілу у Києві пошкоджено будівлю посольства Азербайджану
Наслідки острілу РФ по Києву
Фото: ДСНС України

Будівля посольства Азербайджану в Україні зазнала пошкоджень унаслідок масованої російської ракетної атаки на Київ у ніч на 19 липня. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила стелю дипломатичного представництва.

Про це повідомило азербайджанське державне інформагентство "Азертадж".

За інформацією дипустанови, ракета влучила приблизно за 200–250 метрів від будівлі посольства, навпроти станції метро "Лук'янівська".

Внаслідок вибуху в будівлі були вибиті вікна, а на стелі з'явилися тріщини.

Водночас серед співробітників посольства ніхто не постраждав.

У диппредставництві зазначили, що це вже не перший випадок, коли будівля посольства Азербайджану зазнає пошкоджень під час російських повітряних атак на Київ від початку повномасштабної війни.

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