Росія атакувала Київ ракетами

Уночі 19 липня Росія знову атакувала Київ ракетами. Про загрозу повідомили Повітряні сили. Станом на 3:55 відомо про одного загиблого і шістьох поранених. Атака тривала близько двох годин. Пошкодження є на обох берегах.

Ворог запустив одразу десятки швидкісних цілей. Спершу мер Віталій Кличко повідомив про наслідки в Деснянському районі: дим над ТЦ, загоряння авто і влучання в нежитлове приміщення.

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За уточненою інформацією від Віталія Кличка на 3:25, в Дніпровському районі надійшло повідомлення про задимлення поблизу торговельного центру. Також внаслідок падіння уламків сталося загоряння в гуртожитку.

У Деснянському районі влучання на територію нежитлової забудови. Також зафіксоване загоряння автомобілів.

У Солом'янському районі влучання на території нежитлової забудови. Пожежа в будівлі супермаркету та в житловому будинку поруч. А також уламки впали біля житлового будинку за іншою адресою – пошкоджені вікна, з другого поверху врятували людину.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків загорілася триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджені понад десять припаркованих автомобілів. У житловому будинку поруч вибиті вікна. Крім того, є повідомлення про пожежу на території нежитлової забудови.

У Святошинському районі надійшло повідомлення про влучання в приватний житловий будинок, інформація про пожежу не підтвердилася.