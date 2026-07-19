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Росіяни атакували дронами двох жителів Херсонщини (доповнено)

Через атаку російського дрона у Корабельному районі загинув чоловік.

Росіяни атакували дронами двох жителів Херсонщини (доповнено)
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська атакували безпілотниками двох мирних жителів Херсонщини. Поранення дістали 21-річний житель Херсона та 36-річний чоловік із села Чарівне.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Близько 11:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на 21-річного хлопця у Корабельному районі Херсона. Унаслідок атаки він отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення ноги.

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Медики надали постраждалому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Також до лікарні звернувся 36-річний житель села Чарівне, якого російський безпілотник атакував, коли він їхав на мопеді.

Чоловік дістав мінно-вибухову травму та осколкові поранення голови, руки й ноги. Після огляду лікарі призначили йому амбулаторне лікування.

Також близько 11:40 російські окупанти вбили чоловіка у Корабельному районі Херсона. Внаслідок дронового удару поранення, несумісні з життям, отримав 58-річний херсонець.

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