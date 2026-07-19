Міноборони України закликало партнерів забезпечити безперебійне постачання ракет для ППО

"Ці пакети допомоги – врятовані життя".

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Міноборони України закликало міжнародних партнерів забезпечити безперебійне постачання ракет-перехоплювачів після однієї з наймасованіших балістичних атак Росії на Київ.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначили, що в ніч на 19 липня російські війська випустили по Україні понад 40 ракет різних типів та 125 ударних безпілотників, здійснивши одну з наймасованіших балістичних атак на Київ.

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У Міноборони підкреслили, що українська протиповітряна оборона ефективно відпрацювала під час відбиття атаки, однак для захисту країни необхідне постійне поповнення запасів ракет-перехоплювачів.

"Захист від балістики – постійний та головний пріоритет зараз. Наша ППО відпрацювала чудово, але нашим воїнам потрібні ракети-перехоплювачі. Вони потрібні кожного дня. Безперебійне постачання, дотримання домовленостей. Ці пакети допомоги – врятовані життя", – наголосили в Міноборони.

У міністерстві подякували державам-партнерам, які продовжують підтримувати Україну, надаючи системи протиповітряної оборони та антибалістичні засоби, а також посилюють санкційний тиск на Росію.

Також у Міноборони наголосили, що повномасштабна війна продемонструвала важливість своєчасних рішень у сфері безпеки.

"Ця агресія навчила всіх – рішення мають бути вчасно. Уроки мають бути засвоєні. Посилюємо міжнародну співпрацю, працюємо над захистом України та людей", – заявили у відомстві.