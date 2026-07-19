Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони України закликало партнерів забезпечити безперебійне постачання ракет для ППО

"Ці пакети допомоги – врятовані життя".

Міноборони України закликало партнерів забезпечити безперебійне постачання ракет для ППО
Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

Міноборони України закликало міжнародних партнерів забезпечити безперебійне постачання ракет-перехоплювачів після однієї з наймасованіших балістичних атак Росії на Київ. 

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначили, що в ніч на 19 липня російські війська випустили по Україні понад 40 ракет різних типів та 125 ударних безпілотників, здійснивши одну з наймасованіших балістичних атак на Київ.

Реклама

У Міноборони підкреслили, що українська протиповітряна оборона ефективно відпрацювала під час відбиття атаки, однак для захисту країни необхідне постійне поповнення запасів ракет-перехоплювачів.

"Захист від балістики – постійний та головний пріоритет зараз. Наша ППО відпрацювала чудово, але нашим воїнам потрібні ракети-перехоплювачі. Вони потрібні кожного дня. Безперебійне постачання, дотримання домовленостей. Ці пакети допомоги – врятовані життя", – наголосили в Міноборони.

У міністерстві подякували державам-партнерам, які продовжують підтримувати Україну, надаючи системи протиповітряної оборони та антибалістичні засоби, а також посилюють санкційний тиск на Росію.

Також у Міноборони наголосили, що повномасштабна війна продемонструвала важливість своєчасних рішень у сфері безпеки.

"Ця агресія навчила всіх – рішення мають бути вчасно. Уроки мають бути засвоєні. Посилюємо міжнародну співпрацю, працюємо над захистом України та людей", – заявили у відомстві.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies