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РФ уночі випустила по Україні 41 ракету та 125 дронів: ППО знешкодила 18 ракет і 108 БпЛА

Росіяни били "Цирконами", балістикою, "Оніксами" та керованими авіаракетами Х-59/69.

РФ уночі випустила по Україні 41 ракету та 125 дронів: ППО знешкодила 18 ракет і 108 БпЛА
наслідки ракетної атаки РФ по Києву 19 липня
Фото: ДСНС України

Уночі 19 липня російські окупанти здійснили черговий масований обстріл Києва. Зафіксовано 166 засобів повітряного нападу.

Про це  повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 19 липня (з 18:00 18 липня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ", – ідеться у повідомленні.

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Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету і 125 БпЛА різних типів:

  • 10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (райони пусків – Курська обл., рф);
  • 25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська, Курська обл., - рф);
  • 3 протикорабельні ракети Онікс (райони пусків – ТОТ АР Крим);
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків – повітряний простір над акваторією Чорного моря);
  • 125 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія", баражуючих боєприпасів типу “Бандероль”  (із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей – 18 ракет та 108 безпілотників різних типів:

Фото: Повітряні сили ЗСУ

  • 17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 108 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 18 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

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