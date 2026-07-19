На Запоріжжі через російський терор постраждали 13 цивільних, серед них діти

286 артилерійських ударів прийшлися по Григорівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Добропіллю, Прилуках та Рибному.

Війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Зарічному, Григорівці, Новоолександрівці, Новоіванівці, Новотроїцькому, Юліївці, Ніженці, Веселянці, Оріхову, Новосолошиному, Тимошівці, Любицькому, Єгорівці, Червоній Криниці та Свободі.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби російські окупанти завдали 1041 удару по 54 населених пунктах Запорізької області. Тринадцять людей зазнали поранень, серед них – двоє дітей.

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За добу окупанти завдали 1041 удару по 54 населених пунктах Запорізької області.

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