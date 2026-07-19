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На Запоріжжі через російський терор постраждали 13 цивільних, серед них діти

За добу окупанти завдали 1041 удару по 54 населених пунктах Запорізької області.

На Запоріжжі через російський терор постраждали 13 цивільних, серед них діти
наслідки атаки на Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські окупанти завдали 1041 удару по 54 населених пунктах Запорізької області. Тринадцять людей зазнали поранень, серед них – двоє дітей.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Зарічному, Григорівці, Новоолександрівці, Новоіванівці, Новотроїцькому, Юліївці, Ніженці, Веселянці, Оріхову, Новосолошиному, Тимошівці, Любицькому, Єгорівці, Червоній Криниці та Свободі.

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729 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Комишуваху, Степне, Григорівку, Веселий Гай, Новоолександрівку, Жовту Кручу, Канівське, Українку, Річне, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Рибне, Добропілля, Прилуки, Нове Запоріжжя та Тернувате.

Зафіксовано 1 обстріл із РСЗВ по Щербаках.

286 артилерійських ударів прийшлися по Григорівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Добропіллю, Прилуках та Рибному.

Надійшло 126 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

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