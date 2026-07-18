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У Києві та інших містах України люди третій день поспіль вийшли на протести після відставки Федорова

Зокрема, лунають заклики звільнити головнокомандувача Сирського.

У Києві та інших містах України люди третій день поспіль вийшли на протести після відставки Федорова
Протест у Києві, 18 липня 2026
Фото: скріншот

Сьогодні ввечері, 18 липня, у Києві та низці інших міст України люди третій день поспіль вийшли на протести після відставки Михайла Федорова з посту міністра оборони. Про це повідомляє “Суспільне” із місця подій у столиці на площі Івана Франка. 

У Києві зібралося близько тисячі людей станом на 8-му годину вечора. 

Протестувальники закликають звільнити головнокомандувача Олекснадра Сирського, а також повернути Михайла Федорова на пост мінстра оборони. 

Крім того, люди вимагають повернення нардепів на роботу в найближчий понеділок на тлі інформації, що депутати на місяць пішли на канікули. 

  • Люди почали збиратися три дні тому о 9-й ранку. У перший день мітинг тривав майже 12 годин. 
  • 12 липня Володимир Зеленський повідомив про несподіване рішення повністю оновити уряд. Зокрема, свою посаду втратив Михайло Федоров - він не потрапив у новий Кабмін.
  • Згодом новий Кабмін затвердив т.в.о. міністра оборони Євгена Хмару.
  • Федоров був міністром оборони сім місяців – з січня цього року. 
  • Нещодавня видання Financial Times із посиланням на високопоставленого представника Офісу президента повідомило, що Зеленський розглядає можливість звільнення головкома Сирського на тлі зростання протестів.
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