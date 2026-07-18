Сьогодні ввечері, 18 липня, у Києві та низці інших міст України люди третій день поспіль вийшли на протести після відставки Михайла Федорова з посту міністра оборони. Про це повідомляє “Суспільне” із місця подій у столиці на площі Івана Франка.

У Києві зібралося близько тисячі людей станом на 8-му годину вечора.

Протестувальники закликають звільнити головнокомандувача Олекснадра Сирського, а також повернути Михайла Федорова на пост мінстра оборони.

Крім того, люди вимагають повернення нардепів на роботу в найближчий понеділок на тлі інформації, що депутати на місяць пішли на канікули.