Сьогодні ввечері, 18 липня, у Києві та низці інших міст України люди третій день поспіль вийшли на протести після відставки Михайла Федорова з посту міністра оборони. Про це повідомляє “Суспільне” із місця подій у столиці на площі Івана Франка.
У Києві зібралося близько тисячі людей станом на 8-му годину вечора.
Протестувальники закликають звільнити головнокомандувача Олекснадра Сирського, а також повернути Михайла Федорова на пост мінстра оборони.
Крім того, люди вимагають повернення нардепів на роботу в найближчий понеділок на тлі інформації, що депутати на місяць пішли на канікули.
- Люди почали збиратися три дні тому о 9-й ранку. У перший день мітинг тривав майже 12 годин.
- 12 липня Володимир Зеленський повідомив про несподіване рішення повністю оновити уряд. Зокрема, свою посаду втратив Михайло Федоров - він не потрапив у новий Кабмін.
- Згодом новий Кабмін затвердив т.в.о. міністра оборони Євгена Хмару.
- Федоров був міністром оборони сім місяців – з січня цього року.
- Нещодавня видання Financial Times із посиланням на високопоставленого представника Офісу президента повідомило, що Зеленський розглядає можливість звільнення головкома Сирського на тлі зростання протестів.