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У Краматорську через російські обстріли – двоє загиблих

Окупанти скинули на місто три авіабомби. 

У Краматорську через російські обстріли – двоє загиблих
Наслідки російської атаки у Краматорську, фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

Дві людини загинули і одна поранена внаслідок ударів по Краматорську.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни скинули на місто три авіабомби. 

«Пошкоджено цивільні об'єкти. Ворог гатить по всій Донеччині авіабомбами, артилерією, дронами — усім наявним озброєнням. Під ударами щодня опиняються міста й села, житлові квартали, автівки та цивільна інфраструктура», - повідомив Філашкін.

Він зауважив, що «безпечних місць у нашій прифронтовій області давно вже не лишилося» і закликав жителів евакуйовуватися.

  • Протягом минулої доби 17 липня унаслідок ворожих атак на Донеччині загинули троє жителів, ще восьмеро людей зазнали поранень.
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