Від початку липня дрони Сил безпілотних систем уразили 83 енерговузли у Криму та на ТОТ

Із 1 по 18 липня Сили безпілотних систем уразили 83 енерговузли у тимчасово Криму та на тимчасово окупованих територіях.

Про це прозвітував командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

«+12 енерговузлів. “Кримський рубильник off” на фоні ФЛОТОпаду ніхто не відміняв. 83 свічки ілліча протягом 01-18 липня. В межах виконання безстрокової операції СБС по Криму та ТОТ протягом 01-18 липня у оперативній глибині противника Птахами СБС послідовно уражено 83 енерговузли», – написав він.

Протягом крайніх 72 годин уражені 12 з них: чотири електропідстанції та пункт перетоку електроенергії у Криму, дві на Донеччині, чотири на Луганщині та одна – на Херсонщині:

Електропідстанція ПС 110 кВ «Коктебель», нп Щебетовка, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ «Керченська», нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Пункт перетоку електроенергії «Кубань-Крим», нп Глазівка, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»

Електропідстанція ПС 220 кВ «Азовська», нп Маріуполь, Донецька обл., ГВ БАС «Фенікс»

Електропідстанція ПС 220 кВ «Комиш-Бурун», нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 220 кВ «Чорноморська», нп Вулканівка, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

Електропідстанція, нп Кадіївка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»

Електропідстанція, нп Солідарне, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»

Електропідстанція, нп Гречишкине, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»

Електропідстанція, нп Ясинівка, Донецька обл., 2 бат «Wormbusters» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

Електропідстанція, нп Комисарівка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»

Електропідстанція, нп Гаврилівка Друга, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 18 липня завдали ударів по 13 суднах так званого тіньового флоту Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів.