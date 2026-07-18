​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку липня дрони Сил безпілотних систем уразили 83 енерговузли у Криму та на ТОТ

За останні 72 години уражені 12 таких вузлів.

Від початку липня дрони Сил безпілотних систем уразили 83 енерговузли у Криму та на ТОТ
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Довгич

Із 1 по 18 липня Сили безпілотних систем уразили 83 енерговузли у тимчасово Криму та на тимчасово окупованих територіях.

Про це прозвітував командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді. 

«+12 енерговузлів. “Кримський рубильник off” на фоні ФЛОТОпаду ніхто не відміняв. 83 свічки ілліча протягом 01-18 липня. В межах виконання безстрокової операції СБС по Криму та ТОТ протягом 01-18 липня у оперативній глибині противника Птахами СБС послідовно уражено 83 енерговузли», – написав він. 

Протягом крайніх 72 годин уражені 12 з них: чотири електропідстанції та пункт перетоку електроенергії у Криму, дві на Донеччині, чотири на Луганщині та одна – на Херсонщині:

  • Електропідстанція ПС 110 кВ «Коктебель», нп Щебетовка, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 110 кВ «Керченська», нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Пункт перетоку електроенергії «Кубань-Крим», нп Глазівка, АР Крим, 413 оп СБС «Рейд»
  • Електропідстанція ПС 220 кВ «Азовська», нп Маріуполь, Донецька обл., ГВ БАС «Фенікс»
  • Електропідстанція ПС 220 кВ «Комиш-Бурун», нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 220 кВ «Чорноморська», нп Вулканівка, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • Електропідстанція, нп Кадіївка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
  • Електропідстанція, нп Солідарне, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
  • Електропідстанція, нп Гречишкине, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
  • Електропідстанція, нп Ясинівка, Донецька обл., 2 бат «Wormbusters» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • Електропідстанція, нп Комисарівка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
  • Електропідстанція, нп Гаврилівка Друга, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 18 липня завдали ударів по 13 суднах так званого тіньового флоту Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies