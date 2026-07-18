Обійшлося без жертв та поранених.

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пожежа на промисловому об'єкті унаслідок атаки РФ

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла після російської атаки 17 липня на території Полтавської області.

Про це повідомили у ДСНС України.

17 липня російські війська завдали удару по одному з промислових об'єктів у Полтавському районі. Внаслідок атаки на території підприємства спалахнула пожежа.

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Фото: ДСНС України

Попри загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники оперативно локалізували та повністю ліквідували займання.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.

До ліквідації наслідків російського обстрілу залучалися підрозділи ДСНС та пожежні потяги Південної залізниці.