Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла після російської атаки 17 липня на території Полтавської області.
Про це повідомили у ДСНС України.
17 липня російські війська завдали удару по одному з промислових об'єктів у Полтавському районі. Внаслідок атаки на території підприємства спалахнула пожежа.
Попри загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники оперативно локалізували та повністю ліквідували займання.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.
До ліквідації наслідків російського обстрілу залучалися підрозділи ДСНС та пожежні потяги Південної залізниці.