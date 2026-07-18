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На Полтавщині рятувальники загасили пожежу після атаки РФ на промисловий об'єкт

Обійшлося без жертв та поранених.

На Полтавщині рятувальники загасили пожежу після атаки РФ на промисловий об'єкт
пожежа на промисловому об'єкті унаслідок атаки РФ
Фото: ДСНС України

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла після російської атаки 17 липня на території Полтавської області.

Про це повідомили у ДСНС України.

17 липня російські війська завдали удару по одному з промислових об'єктів у Полтавському районі. Внаслідок атаки на території підприємства спалахнула пожежа.

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Фото: ДСНС України

Попри загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники оперативно локалізували та повністю ліквідували займання.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.

До ліквідації наслідків російського обстрілу залучалися підрозділи ДСНС та пожежні потяги Південної залізниці.

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