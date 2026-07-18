​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: Росія використовує об'єкти РПЦ в Європі як прикриття для спецслужб

"Насправді це центри легендування. Це центри, куди не можуть зайти поліцейські".

ГУР: Росія використовує об'єкти РПЦ в Європі як прикриття для спецслужб

РФ продовжує використовувати мережу Російської православної церкви за кордоном для діяльності своїх спецслужб та впливу на українських біженців у країнах Європи. 

Про це заявив керівник Служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України отець Костянтин Холодов.

Відповідну заяву він зробив під час дискусії на форумі "РПЦ у Європі: інфраструктура російського впливу", який відбувся 17 липня у Києві.

"Йдеться про системну дію російських спецслужб на теренах Європи – це ніяка не РПЦ, не РПЦЗ чи ще щось. Насправді це центри легендування. Це центри, куди не можуть зайти поліцейські. Це центри, де можна переночувати, переодягнутися, переклеїти вуса тощо. У цих центрах росіяни діють системно, на рівні держави", – наголосив Костянтин Холодов.

За його словами, представлене на форумі аналітичне дослідження діяльності РПЦ в Європі може стати практичним інструментом для формування української присутності за кордоном.

"Ми маємо посилювати власну церковну, культурну, освітню, інформаційну та безпекову інфраструктуру за кордоном, щоб мільйони українців продовжували асоціювати себе з Україною й не підкорялися згубному впливу з москви", – підкреслив Холодов.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies