"Насправді це центри легендування. Це центри, куди не можуть зайти поліцейські".

РФ продовжує використовувати мережу Російської православної церкви за кордоном для діяльності своїх спецслужб та впливу на українських біженців у країнах Європи.

Про це заявив керівник Служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України отець Костянтин Холодов.

Відповідну заяву він зробив під час дискусії на форумі "РПЦ у Європі: інфраструктура російського впливу", який відбувся 17 липня у Києві.

"Йдеться про системну дію російських спецслужб на теренах Європи – це ніяка не РПЦ, не РПЦЗ чи ще щось. Насправді це центри легендування. Це центри, куди не можуть зайти поліцейські. Це центри, де можна переночувати, переодягнутися, переклеїти вуса тощо. У цих центрах росіяни діють системно, на рівні держави", – наголосив Костянтин Холодов.

За його словами, представлене на форумі аналітичне дослідження діяльності РПЦ в Європі може стати практичним інструментом для формування української присутності за кордоном.

"Ми маємо посилювати власну церковну, культурну, освітню, інформаційну та безпекову інфраструктуру за кордоном, щоб мільйони українців продовжували асоціювати себе з Україною й не підкорялися згубному впливу з москви", – підкреслив Холодов.