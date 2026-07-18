Окупанти вдарили по інфраструктурі Одеси, є постраждалі

Російські війська вкотре атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкти інфраструктури, попередньо відомо про постраждалих.
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
"Ворог знову атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Попередньо, є постраждалі", – зазначив він.
Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Їм надається уся необхідна допомога.
- Російська армія завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини. Загинула людина, є поранені. Під час ліквідації наслідків ворог атакував повторно.