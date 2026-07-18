Окупанти вдарили по інфраструктурі Одеси, є постраждалі

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Російські війська вкотре атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкти інфраструктури, попередньо відомо про постраждалих.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Попередньо, є постраждалі", – зазначив він.

Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Їм надається уся необхідна допомога.