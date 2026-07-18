Росія вчергове вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, є жертва та поранені

Сьогодні, 18 липня, російська армія завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини. Загинула людина, є поранені. Під час ліквідації наслідків ворог атакував повторно.
Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер.
В акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.
Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: будівлі, резервуари та склади. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Під час ліквідації наслідків однієї з атак ворог завдав повторного удару. Через це була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. Особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав.
- Ввечері 17 липня росіяни завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Були поранені люди.
- Перед цим ворог вбив двох людей.