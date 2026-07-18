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Росія вчергове вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, є жертва та поранені

Атаковане іноземне судно, пошкоджені обʼєкти інфраструктури.

Росія вчергове вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, є жертва та поранені
Ілюстративне фото
Фото: Телеграм / Олег Кіпер

Сьогодні, 18 липня, російська армія завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини. Загинула людина, є поранені. Під час ліквідації наслідків ворог атакував повторно. 

Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер. 

В акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані. 

Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: будівлі, резервуари та склади. Інформація про постраждалих наразі не надходила. 

Під час ліквідації наслідків однієї з атак ворог завдав повторного удару. Через це була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. Особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав.

  • Ввечері 17 липня росіяни завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Були поранені люди.
  • Перед цим ворог вбив двох людей. 
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