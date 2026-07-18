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Російська армія змінює тактику застосування ударних безпілотників типу "Шахед" і переходить від масованих атак до поодиноких ударів у режимі ручного керування.

Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За словами Бескрестнова, окупанти дедалі частіше використовують нову тактику, яка передбачає польоти дронів на наднизьких висотах для ускладнення їхнього виявлення українськими засобами протиповітряної оборони.

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Він також оприлюднив відео, на якому зафіксовано один із таких випадків.

"На відео "Шахед" для атаки цілі опустився до рівня 22 метрів. Задум полягав у тому, щоб вийти з-під зору наших РЛС та перехоплювачів. Але наші хлопці впоралися", – зазначив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він наголосив, що зміна тактики противника вимагає швидкої адаптації українських сил оборони та вдосконалення засобів протидії повітряним загрозам.