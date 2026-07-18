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На Херсонщині ворог вбив та поранив 21 людину, зі звільнених громад евакуювали ще 3 цивільних

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині ворог вбив та поранив 21 людину, зі звільнених громад евакуювали ще 3 цивільних
наслідки удару РФ по Херсонщині
Фото: ДСНС України

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини. Загинули 3 людини, 21 поранена.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Урожайне, Раківка, Золота Балка, Новомиколаївка, Красносільське, Трифонівка, Федорівка, Станіслав, Дудчани, Борозенське, Нововоронцовка, Хрещенівка, Новорайськ, Чарівне, Костирка, Любимівка, Антонівка, Приозерне, Інгулець, Софіївка, Степанівка, Дніпровське, Новодмитрівка, Понятівка, Зеленівка, Садове, Українка, Ольжине, Вереміївка, Бургунка, Зміївка, Милове, Михайлівка, Саблуківка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Лиманець, Миролюбівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 18 – дістали поранення. Також вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини. 

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