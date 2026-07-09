Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку

Україна спільно з Канадою, Албанією, Бельгією, Грецією, Латвією, Люксембургом, Румунією та Туреччиною оголосили про намір створити Банк оборони, безпеки та стійкості (DSRB).
Про цей крок лідери держав заявили під час саміту НАТО в Анкарі, повідомило українське Міноборони.
Новий банк DSRB надаватиме кредити під низькі відсотки для реалізації різноманітних оборонних проєктів. Такий підхід допоможе країнам-учасницям значно покращити своє забезпечення та зміцнити безпеку.
У Міноборони додали, що крім безпосереднього кредитування, фінансова установа планує видавати гарантії приватним банкам. Це дасть змогу залучити додаткові кошти та підтримати масштабування оборонної промисловості держав-засновниць.