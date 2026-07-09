СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ГоловнаЕкономікаДержава

У Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях є знеструмлення через обстріли

Через негоду повністю або частково знеструмлені 168 населених пунктів у чотирьох областях.

У Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях є знеструмлення через обстріли
Фото: ye.ua

Станом на ранок 9 липня унаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. 

Як розповіли в Укренерго, через грози та пориви вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені 168 населених пунктів у чотирьох областях – Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередач.

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 9 липня, станом на 09:30, воно було на 2,7% нижчим, ніж вчора.  Причина змін – ясна погода у центральних і південно-західних областях України. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. 

Вчора, 8 липня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 2,9% вищим, ніж у вівторок, 7 липня. Причина – хмарна погода у більшості регіонів та зростання рівня енергоспоживання через неефективну роботу побутових сонячних електростанцій. 

Активне енергоспоживання сьогодні радять перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. 

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies