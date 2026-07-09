У Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях є знеструмлення через обстріли

Через негоду повністю або частково знеструмлені 168 населених пунктів у чотирьох областях.

Станом на ранок 9 липня унаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Як розповіли в Укренерго, через грози та пориви вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені 168 населених пунктів у чотирьох областях – Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередач.

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 9 липня, станом на 09:30, воно було на 2,7% нижчим, ніж вчора. Причина змін – ясна погода у центральних і південно-західних областях України. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 8 липня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 2,9% вищим, ніж у вівторок, 7 липня. Причина – хмарна погода у більшості регіонів та зростання рівня енергоспоживання через неефективну роботу побутових сонячних електростанцій.

Активне енергоспоживання сьогодні радять перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.