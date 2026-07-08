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У середу, 9 липня, застосування графіків відключення електроенергії в Україні не прогнозується. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Водночас енергетики закликають українців користуватися електроенергією раціонально та, за можливості, переносити використання потужних електроприладів на денний час – із 10:00 до 16:00.

В "Укренерго" наголошують, що ощадливе споживання електроенергії допомагає підтримувати стабільну роботу енергосистеми, особливо в умовах постійних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру.

У разі змін ситуації про можливе запровадження обмежень буде повідомлено додатково.