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У Донецькій, Сумській, Дніпропетровській і Херсонській областях є знеструмлення через обстріли

На Сумщині 20 населених пунктів Сумщини знеструмлені через негоду. 

У Донецькій, Сумській, Дніпропетровській і Херсонській областях є знеструмлення через обстріли
Фото: dtek.com

Станом на ранок 7 липня унаслідок ворожих обстрілів є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській і Херсонській областях. Там, де це зараз дозволяють безпекові умови, вже триває відновлення. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Як розповіли в Укренерго, через несприятливі погодні умови – на ранок повністю або частково залишались знеструмленими 20 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади обленерго працюють, але виконання робіт ускладнюється через безпекові умови в регіоні.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 7 липня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й вчора. 

Вчора, 6 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 12,3% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 липня. Причиною є значне зниження температури повітря в усіх регіонах України, що зменшує необхідність у масовому використанні кондиціонерів. 

Користування потужними електроприладами просять перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. 

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

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