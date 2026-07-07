У Донецькій, Сумській, Дніпропетровській і Херсонській областях є знеструмлення через обстріли

Станом на ранок 7 липня унаслідок ворожих обстрілів є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській і Херсонській областях. Там, де це зараз дозволяють безпекові умови, вже триває відновлення. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Як розповіли в Укренерго, через несприятливі погодні умови – на ранок повністю або частково залишались знеструмленими 20 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади обленерго працюють, але виконання робіт ускладнюється через безпекові умови в регіоні.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 7 липня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й вчора.

Вчора, 6 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 12,3% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 липня. Причиною є значне зниження температури повітря в усіх регіонах України, що зменшує необхідність у масовому використанні кондиціонерів.

Користування потужними електроприладами просять перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.