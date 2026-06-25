У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані придходять із висновками ВЛК про придатність

Документів, які підтверджують, що людям необхідна замісна підтримуюча терапія, при них зазвичай нема.

Пресофіцер полку «Скеля» Олексій Братущак спростував слова військового омбудсмана Ольги Решетилової про 2000 наркозалежних бійців у підрозділі під час онлайн-брифінгу 25 червня.

«До нас вони потрапили з висновком ВЛК про те, що придатні до військової служби. Чому мобілізовані пацієнти з потребою у замісній терапії (ЗПТ – Ред.) – це більше до ТЦК», – заявив він, передає кореспондент LB.ua.

Як пояснив начальник групи підготовки штабу старший лейтенант Ростислав Перетятько, після розподілу в ТЦК і прибуття на полігон новобранців оглядають і з юридичного погляду людей на ЗПТ серед них зазвичай нема.

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«Не знаю, де люди гублять свої документи, може, в ТЦК, але вони прибувають без підтвердження свого статусу. І ми бачимо вже фізичні прояви абстиненції, так званого відхідняка від метадону», – пояснив він.

Висновки ВЛК перевіряють начальники медичних пунктів батальйонів, скарги і стан новобранців оцінюють, розповів начальник медичної служби полку Юрій Підгірний. Якщо виявляються стани, не зафіксовані ВЛК, людей відпраляють у військові госпіталі, а потім на перепроходження комісії.

«Люди мають право оскаржувати висновки ВЛК відразу, але чомусь цього не відбувається. А ми не можемо сходу поставити діагноз і нічого не порушуємо», – заявив спеціаліст відділу психологічної підтримки персоналу, юрист Денис Сімяник.

Наркозалежні бійці, як стверджують представники полку, отримують медичну допомогу і проходження БЗВП для них відтерміновується на кілька тижнів.

«Коли веземо їх до цивільних психіатрів, їх дуже часто не приймають як військовослужбовців ЗСУ. Знаходять багато відмазок і вони залишаються у нас. Надаємо самі допомогу і психологічну реабілітацію, поки не стають в стрій», – розповів Перетятько.

За словами Ростислава Перетятька, близько 95% новобранців з наркозалежністю не мають відповідних документів, і медики полку не можуть продовжити для них ЗПТ, отримуючи відповідні препарати чи хоча б поставити діагноз. Решта кілька відсотків наркозалежних мають підтверджуючі папери і направляються на лікування до спецзакладів або йдуть в СЗЧ.

«Майже 100% тих, хто залишається у нас, реабілітуються. Хоча нема гарантії, що в цивільному житті не станеться загострення», - розповів Перетятько.

За словами офіцера комунікацій підрозділу Олексія Братущака, ситуація, озвучена Ольгою Решетиловою, мала місце кілька місяців тому, а наразі значна частина з тих 2000 бійців вже не є наркозалежними, оскільки вони пройшли реабілітаційний курс.

«Багато хто з них вже виконує завдання разом з іншими. Вважаю, ми таким людям допомогли, повернули о життя і вони стали повноцінними солдатами-штурмовиками», – розповів Братущак.

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