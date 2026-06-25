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У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані придходять із висновками ВЛК про придатність

Документів, які підтверджують, що людям необхідна замісна підтримуюча терапія, при них зазвичай нема.

У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані придходять із висновками ВЛК про придатність
наркозалежність
Фото: HEALING BEGINS WITH HOPE

Пресофіцер полку «Скеля» Олексій Братущак спростував слова військового омбудсмана Ольги Решетилової про 2000 наркозалежних бійців у підрозділі під час онлайн-брифінгу 25 червня.

«До нас вони потрапили з висновком ВЛК про те, що придатні до військової служби. Чому мобілізовані пацієнти з потребою у замісній терапії (ЗПТ – Ред.) – це більше до ТЦК», – заявив він, передає кореспондент LB.ua.

Як пояснив начальник групи підготовки штабу старший лейтенант Ростислав Перетятько, після розподілу в ТЦК і прибуття на полігон новобранців оглядають і з юридичного погляду людей на ЗПТ серед них зазвичай нема.

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«Не знаю, де люди гублять свої документи, може, в ТЦК, але вони прибувають без підтвердження свого статусу. І ми бачимо вже фізичні прояви абстиненції, так званого відхідняка від метадону», – пояснив він.

Висновки ВЛК перевіряють начальники медичних пунктів батальйонів, скарги і стан новобранців оцінюють, розповів начальник медичної служби полку Юрій Підгірний. Якщо виявляються стани, не зафіксовані ВЛК, людей відпраляють у військові госпіталі, а потім на перепроходження комісії.

«Люди мають право оскаржувати висновки ВЛК відразу, але чомусь цього не відбувається. А ми не можемо сходу поставити діагноз і нічого не порушуємо», – заявив спеціаліст відділу психологічної підтримки персоналу, юрист Денис Сімяник.

Наркозалежні бійці, як стверджують представники полку, отримують медичну допомогу і проходження БЗВП для них відтерміновується на кілька тижнів.

«Коли веземо їх до цивільних психіатрів, їх дуже часто не приймають як військовослужбовців ЗСУ. Знаходять багато відмазок і вони залишаються у нас. Надаємо самі допомогу і психологічну реабілітацію, поки не стають в стрій», – розповів Перетятько.

За словами Ростислава Перетятька, близько 95% новобранців з наркозалежністю  не мають відповідних документів, і медики полку не можуть продовжити для них ЗПТ, отримуючи відповідні препарати чи хоча б поставити діагноз. Решта кілька відсотків наркозалежних мають підтверджуючі папери і направляються на лікування до спецзакладів або йдуть в СЗЧ.

«Майже 100% тих, хто залишається у нас, реабілітуються. Хоча нема гарантії, що в цивільному житті не станеться загострення», - розповів Перетятько.

За словами офіцера комунікацій підрозділу Олексія Братущака, ситуація, озвучена Ольгою Решетиловою, мала місце кілька місяців тому, а наразі значна частина з тих 2000 бійців вже не є наркозалежними, оскільки вони пройшли реабілітаційний курс.

«Багато хто з них вже виконує завдання разом з іншими. Вважаю, ми таким людям допомогли, повернули о життя і вони стали повноцінними солдатами-штурмовиками», – розповів Братущак.

Що відомо про скандал зі «Скелею»

  • "Скеля" відреагувала на матеріал "Бабеля", де журналісти повідомляли про побиття військовослужбовців та 26 встановлених смертей, непов'язаних із виконанням бойових завдань. Полк погодився, що матеріал порушив серйозні питання, які потребують ретельного вивчення і перевірки.
  • ДБР розпочало досудове розслідування з цього приводу.
  • Генштаб ЗСУ повідомив, що командира 425 окремого штурмового полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань.
  • У «Скелі» тим часом підтвердили факт самогубства одного новобранця і загалом смерть 24 бійців. А ось решта самовбивств, описані в публікації  зі слів військовослужбовця, що скоїв СЗЧ, у полку не підтверджують.
  • Військова омбудсманка Ольга Решетилова розповіла про чималу кількість військовослужбовців з наркозалежністю у полку. 
  • «Кілька місяців тому ми виявили, що у «Скелі» їх близько двох тисяч. Це якраз та нашуміла новина з посиланням на мене, що в одному з підрозділів виявлено понад 2000 ймовірно непридатних до служби», - заявила Решетилова.
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