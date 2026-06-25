Зеленський затвердив для СБУ 40-денну операцію впливу на Росію

Керівник СБУ також доповів президентові про план далекобійних санкцій і санкцій середньої дальності.

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Президент Володимир Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання її до закінчення війни.

Про це глава держави повідомив за підсумками доповіді керівника СБУ Євгенія Хмари.

Хмара доповів щодо плану далекобійних санкцій, санкціях середньої дальності та результатах Центру спецоперацій «Альфа» на фронті.

«Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. ЦСО «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта», - зауважи Зеленський.

Він додав, що з керівником СБУ також обговорили виклики у внутрішній безпеці України.