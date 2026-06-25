«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський затвердив для СБУ 40-денну операцію впливу на Росію

Керівник СБУ також доповів президентові про план далекобійних санкцій і санкцій середньої дальності.

Зеленський затвердив для СБУ 40-денну операцію впливу на Росію
Володимри Зеленський і Євгеній Хмара
Фото: телеграм-канал українського президента

Президент Володимир Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання її до закінчення війни. 

Про це глава держави повідомив за підсумками доповіді керівника СБУ Євгенія Хмари.

Хмара доповів щодо плану далекобійних санкцій, санкціях середньої дальності та результатах Центру спецоперацій «Альфа» на фронті.

«Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. ЦСО «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта», - зауважи Зеленський.

Він додав, що з керівником СБУ також обговорили виклики у внутрішній безпеці України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies