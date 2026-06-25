Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками Зеленського: ​"Не треба гарячкувати і бити по морді. Давайте по-людськи"

Він сказав шо Білорусь має "миролюбну позицію", але буде поруч із Росією.

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білоруссі, заявив, що нещодавно зустрічався з представниками президента України Володимира Зеленського і попросив передати йому, що "не треба гарячкувати, а потрібно домовлятися".

Про це повідомив білоруський канал "Пул первого" і опублікував відео.

"Якщо він (Зеленський, - ред.) вважає, що можна так з нами розмовляти й втягнути нас у війну, то він має розуміти, що характер війни миттєво зміниться", - сказав Лукашенко.

"До речі ми отримали відповідь: президент і вони це розуміють. Тому давайте, хлопці, домовлятися. Треба домовлятися суттєво. Не треба гарячкувати, кричати, бити по морді. Давайте по-людськи. Розуміючи, що таке Росія і що таке ми. Таке розуміння теж є. Втягуватися у війну нас не потрібно. Ми не хочемо воювати з українцями. Наша позиція миролюбна, але в будь-якій ситуації ми будемо поруч із Росією", – додав він.

Контекст

19 червня Зеленський повідомив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщено ретранслятори, що використовуються росіянами для наведення ударів. Він дав тиждень на те, щоб демонтувати чи вимкнути це обладнання протягом тижня. В іншому випадку – Україна зробить це самостійно.

24 червня повідомив, що ретранслятори припинили роботу.