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Заступника мера Житомира підозрюють у незаконному збагаченні на понад 9,3 млн грн. Його взяли під варту

Слідство вважає, що з метою приховування та невідображення майна в щорічних деклараціях, посадовець заздалегідь «фіктивно» розлучився з дружиною.

Заступника мера Житомира підозрюють у незаконному збагаченні на понад 9,3 млн грн. Його взяли під варту
Фото: прокуратура

Чинний заступник міського голови Житомира за період війни набув активи, вартість яких суттєво перевищує його законні доходи, повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними прокуратури, впродовж 2021-2025 років посадовець придбав земельну ділянку, на якій звів житловий будинок загальною площею майже 200 кв м. та автомобіль Volkswagen Touareg.

Зазначається, що з метою приховування та невідображення майна в щорічних деклараціях, він заздалегідь «фіктивно» розлучився з дружиною, проте продовжив спільно проживати та вести спільний побут. У подальшому оформив на неї земельну ділянку та новозбудований житловий будинок.  

Загальна вартість необґрунтованих активів, згідно висновку експерта, більш як на 9,3 мільйона гривень перевищує сімейні задекларовані доходи посадовця.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 832 тис. грн.  До суду скеровано клопотання про відсторонення його від посади.

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