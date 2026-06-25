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На Запоріжжі затримали громадянина РФ за підозрою у коригуванні ударів російських окупантів

Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

На Запоріжжі затримали громадянина РФ за підозрою у коригуванні ударів російських окупантів
Фото: СБУ

На Запоріжжі затримали громадянина РФ за підозрою у коригуванні ударів російських окупантів, повідомляє СБУ. 

Чоловік жив у прифронтовому селищі регіону. У СБУ повідомляють, що він потрапив у поле зору російських спецслужб після проросійських коментарів у соцмережах.

За версією слідства, підозрюваний обходив місцевість приблизно за 20 км від лінії фронту та шукав позиції Сил оборони. Зокрема, він мав встановити координати артилерії ЗСУ та місця базування української ППО, яка прикриває Запоріжжя.

СБУ затримала чоловіка під час дорозвідки біля військового об’єкта. Під час обшуку в нього вилучили засоби зв’язку, якими він, за даними слідства, контактував із представником російської спецслужби.

Йому повідомили про підозру за статтею про незаконне поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою. 

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