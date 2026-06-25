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Росіяни вночі атакували балістичною ракетою і 90 БпЛА. Є влучання

Захисники знешкодили 83 з 90 дронів. 

У ніч на 25 червня Росія атакувала балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму і 90 ударними дронами типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», «Італмас» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Била з російських напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, окупованих Донецька та Криму.  

За інформацією Повітряних сил станом на 8:30, ППО збила або подавила 83 дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Атака триває. 

«Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях», – повідомили в Повітряних силах.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати відбиття атаки
Фото: Повітряні сили
Результати відбиття атаки

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